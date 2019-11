Governo antecipa vencimento do IPVA e suspende parcelamento

Apenas os descontos do Bom Motorista (até 15%) e do Bom Cidadão (até 5%) serão mantidos e podem ser acumulados. Ambos são válidos apenas para pagamentos em dia.

Com o fim do desconto, governo estima incremento de R$ 29,7 milhões na arrecadação na comparação com 2019. Aproximadamente 6,7 milhões de veículos fazem parte da frota do estado, sendo 3,7 milhões tributáveis e 3 milhões isentos.