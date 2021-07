Governo Municipal voltar a liberar algumas atividades esportivas no Ginásio Municipal

São Sepé possui 20% da população adulta vacinada com as duas doses ou com a dose única. Mais protegidos, esses sepeenses podem voltar a realizar algumas atividades – com praticar de esportes no Ginásio Municipal Nery Bueno Lopes.

Conforme informações divulgadas através de Decreto, no dia 21 de maio de 2021, atividades como: jogos coletivos, ensino de dança ou esportivo, sejam em espaços públicos ou privados, que exijam contato físico, podem ocorrer desde que os participantes estejam comprovadamente com o ciclo de vacinação completo.

Para agendar seu horário, basta procurar o Ginásio de Esportes, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Todos precisam apresentar a carteira de vacinação.

Fonte: Jonal do Garcia.