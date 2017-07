Na madrugada de hoje, por volta das 3 horas, um grave acidente na estrada RS-149 na saída de Formigueiro em direção à Restinga Sêca, deixou duas pessoas feridas. De acordo com dados levantados pela equipe do jornal A Fonte,o Voyage de placas IDH 9533 saiu da pista e colidiu contra uma árvore.

O motorista Tiago Pires da Silva e Diamara Paula Faria que estava no banco do carona, foram socorridos e levados ao Hospital Pedro Calil de Formigueiro e serão encaminhados a Santa Maria.