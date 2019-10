Grave acidente na BR-392 em São Rafael

Um acidente na tarde de hoje, quinta-feira, 17, por volta das 14 horas, na BR-392, na localidade de São Rafael, resultou em duas pessoas feridas.

De acordo com levantamento no local, o automóvel SUV com placas de Santa Maria, transitava no sentido São Sepé/Caçapava do Sul, quando o motorista perdeu o controle e o automóvel aquaplanou, saindo da pista, colidindo contra uma árvore e parando capotado. As duas pessoas que estavam no automóvel ficaram feridas, uma delas presa às ferragens, e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu sendo encaminhadas ao Hospital Santo Antônio.

As identidades dos feridos não foram divulgadas.

Fotos: Bruno Garcia