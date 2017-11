Grave acidente próximo a Vila Block

Um acidente envolvendo um Monza e uma Hilux no início da manhã de hoje por volta das 6:15 da manhã deixou duas pessoas feridas. De acordo com relato do motorista do Monza, placas IFG 2827 de São Sepé, Alexandre Correia, ele transitava pela BR-392 no sentido Santa Maria/São Sepé, quando foi abalroado pela Hilux de placas IRP 6866, da cidade de Viamão, conduzida por Gilberto de Oliveira Peters. Ambos trafegavam na mesma direção.

Com a violência do impacto a Caminhonete Hilux capotou várias vezes parando em cima da pista contrária. Já o Monza foi arremessado para fora da rodovia.

O motorista do Monza não se feriu, e seu filho, Alessandro Correia foi encaminhado junto com o motorista da Hilux ao Hospital Santo Antônio.

Os bombeiros foram acionados para executarem a limpeza da pista, que estava com o combustível que vazou dos veículos ,objetos da Hilux que ficaram espalhados por cerca de 100 metros e pedaços dos veículos, que se desprenderam durante o acidente.

Gilberto é proprietário de um Açougue na cidade de Viamão e costuma comprar carne na região, estava vindo da casa de uma irmã que mora em Santa Maria.

A Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Polícia Federal atenderam a ocorrência. O trânsito ficou parcialmente interrompido até a limpeza do local.

(Fotos Roberto John)