Grave acidente resulta em 3 mortes próximo a Formigueiro

Um grave acidente na ERS-149, por volta das 2 horas da madrugada de hoje, 24, próximo a entrada de Formigueiro, resultou em três pessoas mortas e duas feridas.

Conforme informações uma caminhonete S10 com placas de Restinga Sêca seguia na direção São Sepé/Formigueiro quando o motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo cerca de 2km do trevo de entrada da cidade de Formigueiro. Três dos cinco ocupantes ficaram presos as ferragens e faleceram no local (uma mulher, que estava grávida, está entre as vítimas) e 2 ocupantes ficaram feridos e foram transportados ao hospital em Santa Maria.

O acidente foi atendido pela Policia Civil, Brigada Militar, Samu e corpo de Bombeiros.

Fotos: Nilton Nascimento