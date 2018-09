Atualizada: Grave acidente resulta em duas mortes

Um acidente com uma Parati que caiu de uma ponte localizada no Passo dos Freire, interior do município, deixou dois de seus ocupantes sem vida. O acidente aconteceu na manha desta quarta-feira, 12 de setembro. Segundo informações, a mulher que também estava no interior do veículo, conseguiu sair e pedir ajuda, ela foi socorrida e encaminhada ao hospital Santo Antônio.

Ao relatar o fato, a mulher disse que o motorista perdeu o controle do veículo que acabou caindo no rio ficando submerso, ainda segundo informações, todos são da mesma família, trabalhavam com limpeza e comércio de couro de ovinos e bovinos na região.

Brigada Militar, Polícia Civil, Bombeiros e SAMU atenderam a ocorrência.

As vítimas foram identificadas como: Valdenei Machado Fagundes, de 41 anos, e Noe Alexandre Machado Fagundes, de 38 anos.