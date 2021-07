Greve de caminhoneiros é convocada para o próximo dia 25 de julho

O Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC) convocou uma paralisação dos profissionais para 25 de julho, dia de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas profissionais do Brasil.

Segundo do CNTRC, o objetivo é protestar contra os constantes reajustes de preço dos diesel que de acordo com comunicado divulgado na sexta-feira, dia19, tem aumentos abusivos e ferem o Código de Defesa do Consumidor.

Segundo o presidente do CNTRC, Plinio Dias, o custo do diesel e dos insumos do caminhão consome até 70% do valor do frete, e do dia 1º de fevereiro até agora o preço dos combustíveis não baixou.

O Governo Federal vem tentando aplacar os ânimos da categoria, como o pacote de benefícios para os caminhoneiros, chamado de Gigantes do Asfalto que foi lançado em maio. Porém, o preço do diesel não para de subir, em 12 meses a alta foi de 45,12%, segundo dados do Índice de Preços Ticket Log.

Por isso, houve outras ameaças de greve de caminhoneiros. Uma delas foi marcada para o dia 1º de fevereiro e também tinha apoio da CNTRC.

No entanto, segundo os motoristas, o movimento ganhou cunho político, e o que prometia ser uma paralisação nacional em prol de toda a categoria se transformou em protestos isolados. Em março, a CNTRC informou que estava avaliando a possibilidade de uma nova greve de caminhoneiros.

O governo então passou a implementar ações para diminuir a insatisfação dos motoristas, zerando a tarifa de importação de pneus de carga e reduziu temporariamente alguns impostos sobre o diesel, o que não foi suficiente.

Com informações do Site Canal Ideal.