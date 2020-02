Grupo busca apoio contra a edificação do banheiro público na Praça Central

“Banheiro sim, na Praça não”. Com este tema, um grupo de moradores de São Sepé esta iniciando um movimento, onde buscam unir forças contra a construção de um banheiro público junto a Praça das Mercês. O Grupo reuniu-se com a presidente da Câmara de Vereadores Maria Silveira na manhã desta ultima sexta-feira (31), para apresentar suas manifestações contra a construção do banheiro público.

Segundo eles, é de extrema necessidade a construção de um banheiro no centro da cidade, mas que não gostariam que fosse construído junto a Praça. “É necessário a construção de um banheiro para amparar a população que necessita. Sabemos dos anseios, mas que seja construído em outros locais” ressalta Guilherme Motta Corrêa.

O grupo ainda indicou alguns pontos que poderiam ser usados para a construção do banheiro, como ao lado do Centro Cultural e também junto a Prefeitura Municipal. “Existem alternativas e acreditamos que o prefeito Léo Girardello seja flexível quanto ao local. Tem espaço junto ao prédio antigo da Prefeitura e também no corredor ao lado do Centro Cultura, entre outros locais”, menciona Nadia Cunha.

Para Maria Aparecida Motta a Praça das Mercês é um local histórico para o município, onde compõem arquiteturas antigas e marcos históricos para o município de São Sepé. “Respeitamos a ideia da administração, mas devemos manter o patrimônio histórico onde já foi uma das praças mais formosa do Estado”, lembra.

A presidente Maria Silveira manifestou a ideia de ter sim um banheiro no centro da cidade, mas que deva ser estudado outro local para a construção. “O dialogo é sempre importante para buscarmos as melhores alternativas para que a nossa comunidade seja atendida, sem perder a beleza dos nossos locais turísticos”, finaliza.

Também participaram do encontro o senhor Dermeval Saviani, Isaura Lara Simões e Fanita Bitencourt Valente. O grupo irá montar uma comissão e agendar uma visita junto ao Prefeito de São Sepé para apresentar alternativas. Outra ideia do grupo é retirar os eventos do centro da cidade.