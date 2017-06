Grupo de capoeira traz medalhas de competição no sul do Estado

Também estiveram representando a Herdeiros da Ginga as alunas Kalita Lima e Júlia Beatriz de Oliveira Batista, que foram até as semi finais da categoria juvenil. Júlia Beatriz representou o município Caçapava do Sul. A delegação foi formada por 25 integrantes, entre competidores, pais de alunos e alunos que participaram do evento e das rodas de capoeira, na coordenação Mestre Duda e na supervisão Professor Isaac.

O evento foi promovido pela Associação Cultural de Capoeira Zumbi dos Palmares, que tem em sua liderança Claudio Pereira de Oliveira, Mestre Saci, e contou como o apoio do Mestre Toiço e Mestrando André Marandová, da cidade de Rio Grande.

O evento contou com a presença de mestres de todo Estado, como: Mestres Ivonei, Babalu Rodrigues, Gato Preto, Dunga, Boi, Duda e os Contramestres Sasquate e Rodrigo Aruanda.