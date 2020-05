Grupo Libraga Brandão doa 17 toneladas de alimentos

Ao todo, serão mil cestas básicas doadas pelos supermercados Rede Vivo e Rancho Atacadista

Buscando contribuir com a sociedade gaúcha, o Grupo Libraga Brandão, administrador das bandeiras Rede Vivo Supermercados e Rancho Atacadista, está doando mil cestas básicas para projetos sociais nas cidades onde atua, incluindo Venâncio Aires. Todos os projetos apoiados fazem parte de ações desenvolvidas pelas prefeituras locais e beneficiam famílias em situação de vulnerabilidade social.

Ao todo, serão distribuídas 17 toneladas de alimentos, em 17 cidades do interior gaúcho: São Gabriel, Santa Maria, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, São Borja, Restinga Sêca, Santiago, Jaguari, Júlio de Castilhos, Alegrete, Santo Ângelo, Itaqui, São Sepé, São Luiz Gonzaga, Caçapava do Sul, Encruzilhada do Sul e São Francisco de Assis.