Grupo Tchê Chaleira publica nota de pesar

O grupo publicou em sua página no facebook, uma nota de pesar comunicando o falecimento de Moisés Gomes Rodrigues que integrou o conjunto por mais de 11 anos.

“É com muita tristeza que comunicamos aos amigos e amigas o falecimento de MOISÉS GOMES RODRIGUES, um dos maiores músicos e acordeonistas que o Brasil já viu, o qual tivemos a honra e o prazer de conviver durante mais de 11 anos. O dia amanheceu cinzento com esta triste notícia e só nos resta rezar e dar muita força para a família do nosso querido “Gome”. É com esta imagem que vamos ficar de ti, nosso grande amigo, parceiro de caminhada, que tinha um coração enorme e que nos fazia rir a todo tempo. O teu toque de cordeona, agora mais do que nunca, vai ficar eternizado em nossos corações e nos corações de todos aqueles amigos que tu fizestes em tua belíssima trajetória pela música. E se existia uma coisa nesta vida que tu tinha era amigos. Por onde passávamos, até hoje, muitos lembravam de ti e sempre com um enorme sorriso nos contavam lindas histórias que foram vivenciadas contigo e recordavam o quanto tu era um ser humano e músico incrível. Que Deus conforte o coração de todos aqueles que tiveram a felicidade de viver contigo e que à partir de agora tu irá cuidar aí de cima, junto de Deus e da tua cordeona.

DESCANSE EM PAZ “GOME VÉIO”!!!”

O FATO:

Foi identificado como Moisés Gomes Rodrigues, de 47 anos, o motorista do Fiesta, prata, placas IVL-8610, de Caxias, que se envolveu em um acidente com um caminhão carregado de frutas no final da madrugada desta terça-feira, dia 3. A colisão aconteceu no km 98,5 da ERS-122, entre Flores da Cunha e Antônio Prado, próximo ao pedágio. Ele morreu na hora.

Rodrigues era conhecido no meio musical tradicionalista. O músico foi gaiteiro do Grupo Tchê Chaleira, tocou em conjuntos como Os Campeiros e Os Nativos e atualmente era professor. Popularmente, era chamado de “Tio Gome”.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Rodrigues seguia pela rodovia no sentido Flores da Cunha – Antônio Prado, quando perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente contra um caminhão câmara fria carregado com frutas.

Os Bombeiros de Flores da Cunha e o Samu foram acionados, mas devido a violência da batida, o motorista morreu na hora. As duas mulheres que estavam no caminhão, de Vacaria, não ficaram feridas.