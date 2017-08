Grupo Tchê Chaleira tem momento mágico no programa do Ratinho

Com sucesso na musica “Tô Bebendo Demais”, o Grupo sepeense foi convidado para participar do Programa do Ratinho em um momento mágico para família Tchê Chaleira. O programa foi ao ar durante a noite de quarta-feira (02), no SBT. No quadro “Boteco do Ratinho, o apresentador convida cantores de diferentes gêneros para ir cantar seus sucessos além de homenagear grandes ídolos da música brasileira.

Durante a programação, o publico sepeense se fez presente em frente a TV e também postando em rede sociais o orgulho de ver o grupo de São Sepé em um programa nacional. Os artistas apresentaram sua musica de sucesso e falaram de onde surgiram. “Somos da cidade de São Sepé, região central do estado, pertinho de Santa Maria – homenagem ao Índio Sepé”, comentou o vocalista da banda Jonathan Pacheco.

A música que tem se alastrando em diversas emissoras de rádio e meios de comunicação do país conta com o Clipe Oficial “Tô bebendo demais”, com a participação de Serginho Moah(Papas da Língua). O Clipe já ultrapassa mais de mais de 820 mil visualizações no Youtube e outras 910 mil no Facebook, o sucesso do Grupo esta supera barreiras e leva o nome da musica gaúcha para o centro do País.

Hoje com 20 anos de história o Grupo Tchê Chaleira é formado pelos músicos Roger Wegner – baixo e voz; Igor Freitas – guitarra e voz; Rhudi Espindola – bateria e voz; Jonathan Pacheco – voz solo e Jeferson Solner – gaita (acordeon). A banda iniciou sua história em São Sepé no ano 1997, motivado pela amizade e desejo de seus integrantes em começar uma trajetória de sucesso dentro da música Sul Brasileira.