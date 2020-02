Hamm anuncia aquisição de ônibus escolar para São Sepé

Deputado federal Afonso Hamm

Foto: Tiago Rolim de Moura

O deputado federal Afonso Hamm gestionou junto ao Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a inclusão do município de São Sepé no programa Caminho da Escola. E, nesta semana foi autorizado o empenho de R$ 189.900,00, para aquisição de um ônibus escolar PRONACAMPO.

A solicitação para que o município recebesse o veículo escolar partiu do vereador progressista Gilvane Bandeira Moreira com o propósito de oferecer aos alunos um serviço com mais conforto, segurança e qualidade.

Hamm destaca que o ônibus tem dispositivo de acessibilidade com rampa de acesso permitindo aos estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida a entrada no veículo. “Garantir o conforto e a segurança no caminho de milhares de estudantes de casa para a escola no município é a proposta desse programa possibilitando a aquisição de um veículo apropriado para atender as vias de acesso com mais dificuldades de trafegabilidade, como na zona rural”, argumenta o deputado.