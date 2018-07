Hoje acontece a 13ª Festa do Colono em São Sepé

Neste domingo, 22 de julho acontece 13ª Festa do Colono em São Sepé no Clube Caça e Pesca. A programação contou com jogos rurais, almoço e brincadeiras.

O evento marca a comemoração ao Dia do Colono. Às 10h tiveram início os jogos de futebol e bocha. O meio dia houve almoço e à tarde sequência dos jogos com gincanas, brincadeiras e a escolha das soberanas e do casal mais bem caracterizado. A promoção é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais com parceria de todas as Associações de Produtores Rurais de São Sepé, Emater, Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria de Esportes e Lazer.