Homem com arma branca é desarmado na Praça das Mercês

Na madrugada de hoje, sábado, por volta da 1 hora, a Brigada Militar abordou o indivíduo L.P.R., na Praça das Mercês, no centro da cidade, e ao fazer o revista foi encontrado em seu poder um facão marca Tramontina com aproximadamente 25 cm de lâmina e um facão marca Coling. As armas brancas foram apreendidas e foi lavrado um Termo Circunstanciado, um Boletim de Atendimento e agendado pauta no Fórum. A guarnição que atendeu a ocorrência estava composta pelo Ten Magno, Sgt Rodrigues, Sd Moreira e Delfrari