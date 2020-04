Homem com prisão domiciliar em Novo Hamburgo é preso em São Sepé

Na tarde desta segunda-feira, 13, agentes da Polícia Civil e da Brigada Militar abordaram um Toytoa Megane, com placas IPH 9281, de São Leopoldo, no bairro Cristo Rei.

O veículo já havia transitado pelos bairros Lôndero e Centro.

No interior do veículo estavam quatro pessoas, todos da região metropolitana e Vale dos Sinos. Um dos indivíduos, identificado como V.R.M.F, 20 anos, estava com Prisão Domiciliar por roubo na cidade de Novo Hamburgo, sendo recolhido ao Presídio Estadual de São Sepé, por descumprimento de ordem judicial . Os demais indivíduos foram liberados.