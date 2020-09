Homem é assassinado em Vila Nova do Sul

Uma tragédia familiar no interior de Vila Nova do Sul, deixou um morto, identificado como Jéferson Evangelho Martins, e outro ferido. O suspeito do crime seria um homem ligado a família das vítimas.

Ele é acusado de matar o ex-cunhado, que residia em São Sepé e ferir o ex-sogro, por volta das 18h30min, de quinta-feira, 10.

O suspeito chegou em uma caminhonete na propriedade rural da família e efetuou vários disparos de arma de fogo.

A ex-companheira, os dois filhos e o sobrinho fugiram para o mato e conseguiram pedir ajuda por telefone. O homem teria perseguido os quatro, mas todos conseguiram escapar. Já na casa ficaram a ex-sogra, que por conseguir se esconder saiu ilesa, o ex-sogro que ficou ferido e o ex-cunhado, vítima fatal.

O homem suspeito do crime estava em litígio conjugal e estaria fazendo ameaças à família.

Sete pessoas estavam na propriedade rural no momento do fato. A Brigada Militar e Polícia Civil foram acionadas para atendimento da ocorrência.

Jéferson Evangelho Martins, era morador de São Sepé. O pai da vítima, Junio Martins que tem uma propriedade rural conhecida como “Cerca de Pedras”, foi ferido e levado para atendimento no hospital em Santa Maria onde foi submetido a uma cirurgia. Não se tem informações do estado de saúde.

Jéferson deixa a esposa Marlow Halberstadt e filho.