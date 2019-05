Homem é atingido por automóvel no centro da cidade

No início da tarde de hoje, quinta-feira, 02, por volta das 13h45, Marco Antônio Goulart Candido, foi atingido por um automóvel na rua Plácido Gonçalves no centro da cidade.

Conforme informações, Norma Pires Correa seguia na rua Sete de Setembro sentido bairro-centro, quando ao dobrar à esquerda entrando na rua Plácido Gonçalves atingiu Marco Antônio que estava atravessando a rua.

Marco foi atingido pelo espelho retrovisor, vindo a cair no chão, e machucando uma das pernas. O Samu foi acionado e levou o homem para o Hospital Santo Antônio. Norma Pires, prestou auxílio até a chegada do Samu.