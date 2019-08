Homem é baleado no bairro Lôndero

Na tarde de hoje, quarta-feira, 14, um homem foi baleado no bairro Lôndero, na rua Conceição dos Santos Curto. De acordo com testemunha, que se encontrava no local, a vítima e mais uma pessoa estavam no pátio que fica nos fundos da residência, sentados aproveitando o sol, quando um deles foi baleado. O tiro acertou o homem na altura da virilha. O Samu foi acionado e socorreu a vítima levando-a para o Hospital Santo Antônio para atendimento. Ainda de acordo com a testemunha o homem não corre risco de vida.