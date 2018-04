Homem é baleado no bairro Pontes

Por volta das 6h, um homem identificado como Leandro da Silva, natural de São Paulo, trabalha como artista do circo montado na entrada da cidade, realizando apresentação fantasiado de Homem-Aranha, foi baleado em uma das pernas, no bairro Pontes.

De acordo com relato da vítima aos policiais, ele não sabe quem disparou a arma e nem o motivo. Foi constatado que a arma utilizada para cometer o crime teria sido um revólver calibre 22. Leandro foi conduzido ao Hospital Santo Antônio pela Brigada Militar e após foi encaminhado ao Hospital em Santa Maria.