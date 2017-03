Atualizada: Homem é baleado no bairro Santos

No início da noite de hoje, 23, por volta das 20 horas, a Brigada Militar foi acionada para atender a uma ocorrência no bairro Santos. Chegando ao local encontraram o Sr. Cleonir de Lima Ribeiro baleado na cabeça. Devido a situação grave da vítima os próprios brigadianos socorreram-no e o levaram ao Hospital Santo Antônio para atendimento. Cleonir não resistiu ao ferimento e veio a falecer por volta das 21:45.

Conforme relatos colhidos por nossa reportagem com testemunhas que estavam no local, a vítima estava em um bar na rua Emiliano Brum Pereira quando foi apartar uma briga entre dois conhecidos seus, no beco conhecido como “Beco das Carroças”. No momento seguinte escutou-se um disparo e ele estava ferido na cabeça. Não se sabe a procedência do disparo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A guarnição que atendeu a ocorrência era composta pelo Sgt. Luciano e Sd. Ribeiro.