Homem é detido com drogas, celular e dinheiro no bairro Cristo Rei

A guarnição da Brigada Militar em patrulhamento no bairro Cristo Rei, avistou um indivíduo em atitude suspeita em via pública, numa esquina, sendo abordado e identificado como M. L. N., em revista pessoal foi localizado dois celulares, 10 buchas de maconha, 7 buchas de cocaína e a quantia de R$ 41,00 reais. Em consulta ao sistema informatizado foi constatado que o mesmo está em prisão domiciliar na rua Adail Moreira da Cunha, bairro Centro. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o suspeito foi encaminhado para exame de lesões no Hospital Santo Antônio e após a Delegacia de Polícia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito.