Homem é detido por receptação e porte ilegal de arma de fogo

Na tarde de terça-feira, 8, por volta das 14h30 na avenida Getúlio Vargas a guarnição da Brigada Militar de São Sepé em serviço recebeu denúncia anônima dando conta que um indivíduo estaria portando uma arma de fogo em seu veículo. A Brigada realizou diligências na área central do município no intuito de encontrar o referido veículo, e nas proximidades da Agropecuária Serrana abordou um Peugeot cinza, conduzido por A.P.J.. Ao proceder a busca veicular foi encontrado no banco traseiro, dentro de uma maleta um revólver cal.32, marca Smith & Wesson, um coldre de couro e um baleira contendo 11 munições intactas. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao hospital para laudo médico e posterior a Delegacia de Polícia para procedimentos legais.

Foi lavrado o flagrante visto que a referida arma era oriunda de um roubo ocorrido em uma propriedade rural no município.