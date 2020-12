Homem é encontrado morto no bairro Kurtz

Um homem é encontrado morto em via pública na madrugada desta quarta-feira (25) por volta das 2h45 em São Sepé.

Conforme a Brigada Militar o fato aconteceu na Rua Riachuelo, no bairro kurtz próximo ao Mercado Mello. Populares avistaram uma suposta briga no local e acionaram a Brigada Militar que chegando ao local encontraram o homem caído com ferimento no peito, supostamente causado por faca. Foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que constatou o óbito. A vítima foi identificada somente pelo seu primeiro nome Edson.

A Polícia Civil irá investigar o caso. Não há suspeitos para o crime. Até o momento, ninguém foi preso. Segundo informações indivíduos que estariam em um veículo preto teriam entrado em atrito com a vítima.

Peritos do Instituto Geral de Perícias (IGP) isolaram o local para levantamento de dados.