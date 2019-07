Homem é preso após perseguição em Formigueiro

Durante a realização de abordagem qualificada na entrada da cidade de Formigueiro, na sexta-feira, 19, na Avenida João Isidoro Lorentz, houve a transposição do bloqueio policial pelo veículo de placas LYS 8560, de São Sepé, que empreendeu fuga pelas ruas do centro da cidade em alta velocidade, sendo perseguido pela guarnição, foi alcançado na Colônia da Arueira, 1200, nas proximidades do cemitério. O condutor, identificado como M.A.S., 19 anos, foi preso em flagrante pelo crime do art. 311 do CTB (Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano), sendo tomadas as medidas administrativas cabíveis.