Homem é preso com drogas no bairro Lili

No final da tarde deste domingo, por volta das 18h30min uma guarnição da Brigada Militar que estava fazendo o patrulhamento de rotina no bairro Lili avistou um homem em atitude suspeita na Avenida Júlio Vargas, próximo quartel da Brigada Militar e resolveu abordá-lo. Durante a revista foi encontrado no bolso de sua calça 8 trouxas de uma erva com características de maconha. O suspeito J.A.D. de 28 anos recebeu voz de prisão e encaminhado ao Hospital Santo Antônio para a confecção do Boletim de Atendimento e após foi levado ao Módulo da Brigada Militar. J.A.D. após depoimento foi liberado.

A guarnição que efetuou a prisão era composta pelo Sgt Denizar e pelos Sds Joel, Tomazetti e Fraga.