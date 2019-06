Homem é preso com drogas no bairro Lôndero

Na madrugada de hoje, domingo, 09, por voltas das 3h20, o 2º BPChoque de Santa Maria, em patrulhamento no bairro Lôndero, prendeu Alessandro Brum da Silva por tráfico de drogas.

De acordo com os policiais que efetuaram a prisão, eles estavam realizando patrulhamento nas ruas do bairro Lôndero, quando avistaram duas pessoas em atitudes suspeitas na rua Conceição dos Santos Curto, quando se aproximaram para averiguação um dos suspeitos fugiu e o outro jogou um pacote no chão .Na fuga, entrou no pátio de uma residência,onde foi alcançado e entrou em confronto corporal com os policiais, conseguindo desvencilhar-se entrou no interior da residência onde foi detido. Em seu poder, além do pacote jogado fora, foi encontrado mais um pacote com drogas. No total foram apreendidos R$ 940,00 em dinheiro fracionado, 116 gr de substância semelhante a Cocaína, 7,2 gr de substância semelhante ao Crack e 44,7 gr de substância semelhante a Maconha.

Alessandro foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio pra confecção do Boletim de Atendimento e na sequencia conduzido a Delegacia de Polícia para confecção do Boletim de Ocorrência. O suspeito após registro da Polícia Civil deverá ser encaminhado ao Presídio Estadual de São Sepé.

Foto: Roberto John