Homem é preso por ameaçar pessoas com arma de fogo

No início da noite de hoje, 10, por volta das 20 horas, a Cancha de Bocha do Fraga na localidade de Figueirinha, 3º Distrito, foi local de discussão e ameaça de morte.

De acordo com o relato da responsável pelo local, sra Luciana Pereira Ribeiro, um homem com as iniciais LPR durante uma discussão na cancha ameaçou as pessoas que estavam no local com uma faca. Não satisfeito foi embora e voltou armado. Nesse meio tempo a Brigada Militar foi acionada e chegou ao local detendo o suspeito. LPR foi levado ao Hospital Santo Antônio para o exame de Corpo e Delito e após encaminhado a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. Foi apreendido com o indivíduo um revólver calibre .38 e uma faca.

A guarnição da Brigada Militar que atendeu a ocorrência estava composta pelo SGT Doleski e pelos SDS Rogério, Fao, Joel e Fraga.