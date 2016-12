Homem é preso por assédio sexual e roubo

Na manhã de hoje, 25, por volta das 6h15min a Brigada Militar prendeu o indivíduo E.S. por roubo a pedestre e assédio sexual, fato ocorrido nas proximidades do viaduto da BR-392. O indivíduo de posse de uma faca, abordou duas jovens, sendo uma menor de idade, e exigiu que lhe entregassem os celulares. Durante a ação o sujeito desferiu golpes de faca que acabou lesionando uma das mulheres. Não bastando, exigiu que uma delas tirasse as roupas com o intuito de praticar ato sexual, A jovem conseguiu se desvencilhar e fugir acionando a Brigada Militar. A guarnição da Brigada começou a fazer uma busca e o encontrou em uma das vias de acesso do viaduto ainda em posse da faca e dos celulares das vítimas. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio e após conduzidas a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o flagrante e o indivíduo conduzido ao presídio de São Sepé.