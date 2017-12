Homem é preso por furtar empresa na Área Industrial

Na manhã de hoje, 31, João dos Santos Machado Bitencourt foi preso por ter furtado um botijão e uma fiação triaxial de televisão em uma empresa na Área Industrial.

De acordo com informações da Brigada Militar, João cometeu o furto por volta das 2 horas e o proprietário do estabelecimento percebeu o furto no início da manhã e comunicou o fato para a polícia.

Claudiomiro, vítima, percorreu as redondezas e encontrou João na BR-392 próximo ao Posto Cotrisel de posse dos objetos furtados. Acionada a Brigada Militar, João foi encaminhado ao hospital para o Boletim de Atendimento e depois a delegacia de polícia para o Boletim de Ocorrência.

João foi liberado e o material devolvido ao proprietário.

A guarnição que atendeu a ocorrência estava composta pelo Sargento Acosta e Sd. Moreira.