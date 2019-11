Homem é preso por furto de motocicleta em Vila Nova do Sul

Um homem foi preso em Vila Nova do Sul, por volta das 02h e 10min do dia três de novembro, ao tentar furtar uma motocicleta do pátio da mineradora Calcário Andreazza, que fica nas proximidades da BR-290.

As guarnições do município de Santa Margarida do Sul e de Vila Nova do Sul estavam em patrulhamento ostensivo quando os policiais de Santa Margarida do Sul visualizaram uma pessoa em atitudes suspeitas e, ao chegar próximo do local, foi constatado que o indivíduo de iniciais A.S.S. estaria furtando a motocicleta.

Foi dada voz de prisão ao homem que foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro de São Gabriel para laudo médico e depois para a Delegacia de Polícia Civil.