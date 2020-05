Homem é preso por furto

Na noite de sábado, 02, a Elite Segurança foi alertada pelo proprietário da Oficina CDI Mecânica Mercedes, localizada na rua João Thomas Soares Leal, de que um indivíduo estaria furtando seu estabelecimento. Imediatamente a elite Segurança enviou uma equipe até o local. Chegando na oficina, encontraram já do lado de fora um indivíduo com um carregador de baterias de alta voltagem e uma mochila com ferramentas. Foi acionada a Brigada Militar que ao verificarem a identidade do suspeito comprovaram que ele estava descumprindo medida provisória. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado um Boletim de Ocorrência e oferecido uma fiança de R$ 1.000,00, que não foi paga, sendo encaminhado ao presídio.