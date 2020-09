Homem é preso por suspeita de dar abrigo ao suspeito de homicídio

Na tarde de domingo, 13, a Brigada Militar de Vila Nova do Sul, recebeu uma denúncia anônima de que H.A.C.E., suspeito dos crimes na localidade de Cerca de Pedra estivesse acolhido na residência de J.S.F., na localidade do Barrondão, próxima da residência H.A.C.E, e com apoio da Brigada Militar de Santa Margarida do Sul, os militares se deslocaram até a residência. Ao chegar no local foi ouvido um disparo e encontrado J.S.F. com os seguintes materiais:

01 espingarda Cal. 24, 01 arma de pressão broqueada para Cal. 22, 22 munições intactas de Cal. 22, 04 munições intactas de Cal. 24, 03 munições deflagradas de Cal. 24, 04 munições deflagradas de Cal. 32, 02 potes de pólvora, 01 pote de chumbo, 37 espoletas e 08 motores de motocicletas sem procedência.

Foi dado voz de prisão, e encaminhado para a delegacia de polícia civil de São Sepé para registro de ocorrência.