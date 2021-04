Homem é preso por tentativa do homicídio

Preso em flagrante nesta quinta-feira, 22, por tentativa de homicídio, M.R.G, 40 anos, oriundo da cidade de Restinga Sêca, recentemente saído do Presídio de São Sepé. Possui extensa ficha criminal.

Três indivíduos teriam ido ao interior, em Seivalzinho, divisa com o 3º Distrito, na madrugada, quando se desentenderam e entraram em luta corporal. O preso desferiu facadas na vítima que é usuário de crack e proprietário do carro. De posse de um revólver, MGR, ainda tentou atirar na vítima, mas esta tomou o revólver e acertou um tiro no pescoço do agressor, abandonando a arma e fugindo.

O baleado tentou fugir com o carro da vítima e capotou o veículo. Foram socorridos por um morador e posterior pelo SAMU, já na estrada geral do Terceiro.

A vítima dono do carro foi atendido no hospital de Caçapava do Sul.

Foi lavrado o flagrante na Delegacia de Polícia de Caçapava do Sul e o preso conduzido ao presídio daquela cidade.

Foram apreendidos as armas do crime.