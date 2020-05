Homem é preso por tráfico de drogas

No início da tarde desta quinta-feira, 28, a Polícia civil prendeu um suspeito por tráfico de drogas.

De acordo com informações, por volta das 14 horas, os policiais com um Mandado de Busca, se deslocaram até uma residência na Avenida Julio Vargas, nas proximidades do quartel da Brigada Militar, em razão de denúncias de um ponto de traficância.

Ao chegarem no local, o suspeito, G.M.F., de 20 anos, tentou se desfazer de um tijolinho de maconha tentando comê-lo. ao ser dado voz de prisão o suspeito reagiu a abordagem, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e retirar a droga de sua boca.

Durante a abordagem o suspeito pegou o estante da droga e esmigalhou-a no chão. Apesar disso ainda foi possível apreender 18 gramas de maconha.

G.M.F., já era investigado pela polícia, sendo que o mesmo já foi preso por tráfico durante a Operação Tentáculos II em 05/12/2019.

O homem foi preso em flagrante, levado ao Hospital Santo Antônio para a confecção do Boletim de Atendimento e levado atá a Delegacia para o Boletim de Ocorrência. Após, foi conduzido ao Presídio Estadual de São Sepé.