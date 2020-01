Homem morre afogado no interior de São Sepé

Um homem de 43 anos morreu afogado num lago, nas proximidades da ERS-808, entre a Vila Block e Formigueiro, no interior de São Sepé. Jeferson Bueno se banhava no lago de uma pedreira desativada quando teria se afogado. O caso aconteceu por volta das 18h deste domingo.

Testemunhas que presenciaram o desaparecimento do homem na água acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe de atendimento móvel, por sua vez, pediu apoio aos Bombeiros. A guarnição encontrou o corpo no lago, já sem vida, ainda na noite de domingo. conforme os bombeiros, moradores das proximidades do local teriam informado que as águas são bastante frequentadas durante o período de alta temperatura. Os bombeiros afirmam ainda que não encontraram nenhum obstáculo para acessar o lago, que não dispõe de qualquer tipo de sinalização.

Fonte: Diariosm