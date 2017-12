Homem morre ao colidir carro em árvore

Um acidente de trânsito na Av. Marechal Idelfonso de Moraes, em São Sepé, por volta das 22h30min de hoje, 16, resultou na morte do condutor Ivo Adriano da Silva Brites.

De acordo com relato da Brigada Militar, o automóvel Tempra branco de placas JTF 0788, de São Sepé, estaria fazendo manobras arriscadas na Avenida Getúlio Vargas.

Durante o deslocamento da viatura para o local, recebeu um chamado solicitando que atendessem uma ocorrência próxima ao CTG Os Maragatos. Ao chegarem no local, perceberam que se tratava do mesmo veículo. Segundo depoimento de moradores, que só ouviram o barulho da colisão do veículo contra uma árvore, quando perceberam o veículo estava no canteiro central da avenida Marechal Idelfonso de Moraes.

O motorista morreu no local do acidente. O SAMU foi acionado, porém nada pode ser feito, pois foi constatado o óbito do motorista que ainda não teve a identidade revelada. A perícia esta sendo aguardada. O local está isolado.