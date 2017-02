Homem morre atropelado na BR-392

Na manhã de hoje, 05, por volta das 6h30min, o corpo um homem foi achado morto , da BR-392, passando o posto Ogunes em direção a Caçapava do Sul, vítima de atropelamento. De acordo com relato da Polícia Federal, um motorista que se deslocava pela BR-392 viu a vítima e acionou a Polícia Federal. A SAMU foi chamada e chegando ao local constatou o óbito. Até o presente momento, o homem não foi identificado e o corpo permanece no local a espera da perícia. A BR está parcialmente bloqueada no local.

Nossa equipe de reportagem continua no local, em breve maiores informações.