Homem morre carbonizado em Formigueiro

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na localidade conhecida como Fundo do Formigueiro. Segundo informações prestadas pela Brigada Militar, Renato da Silva Vargas de 59 anos, vivia sozinho em sua residência, vizinhos perceberam o fogo ontem à noite próximo das 23 horas e, ao chegarem no local chamaram por ele sem sucesso, o homem já estava morto e o imóvel havia sido totalmente destruído pelo fogo.

Renato estava com a energia elétrica de sua residência cortada, gerando com isso a suspeita de que algo que ele tenha usado para iluminação que possa ter começado o incêndio.