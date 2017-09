Homem morre em acidente violento em Vila Nova do Sul

O feriado de 20 de setembro terminou de forma trágica em Vila Nova do Sul.

Rodrigo Camargo perdeu a vida em um acidente na tarde deste 20 de setembro, quando o veículo em que ele dirigia chocou-se contra uma árvore. Rodrigo trafegava pela BR-290 em Vila Nova do Sul quando perdeu o controle do veículo saindo da pista. Com a violência do choque o carro partiu-se em dois.

O motorista morreu no local. No veículo estavam Rodrigo Camargo e a esposa, Verlaine Lopes, grávida e mãe de outros dois filhos do casal. Ela se encontra internada em estado grave em um hospital em São Gabriel.