Homem morre em Formigueiro após ser atingido por arma de fogo

Um rapaz de 31 anos, morreu na terça-feira, 02, na localidade do Fundo do Formigueiro.

Conforme o delegado Antônio Firmino de Freitas Neto, a vítima Ivanei da Silva Ferreira, foi atingido por tiro de revólver calibre 32, quando foi levar a arma para conserto em uma Ferraria.

Conforme o delegado, Ivanei tinha uma arma que estava apresentando problemas de travamento. Foi até uma ferraria na localidade do Fundo do Formigueiro para tentar destravar a arma.

O proprietário da ferraria estaria realizando o conserto, quando a arma teria disparado de forma acidental, atingindo o ombro direito da vítima.

Ivanei foi socorrido pelo ferreiro que o levou para hospital. Após, autor do disparo se apresentou na Delegacia de Polícia com a arma e prestou depoimento. A vítima em estado grave, foi transferida para o hospital em Santa Maria, mas acabou morrendo.

O delegado Firmino disse que outras duas testemunhas também foram ouvidas e teriam confirmado que o disparo teria sido acidental.

O delegado disse que após ouvir o homem, liberou o mesmo, e que a princípio ele deve responder por homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. O delegado ressaltou que as investigações seguem e que o trabalho da perícia será fundamental para confrontar com os depoimentos.