Homem natural de São Sepé morre após carro cair de ponte na BR-290

Na madrugada de terça-feira, 31, por volta das 3 horas, no quilometro 300 da BR-290, nas proximidades do Posto Laranjeiras, o Pastor Quirino de Melo Aires, natural de São Sepé, residente em Caçapava do Sul, faleceu após perder o controle do veículo em que estava, um Ford Verona, placas IAT3F78, e despencar de cima de uma ponte.

Conforme dados do Corpo de bombeiros, o carro seguia na direção Cachoeira do Sul/Caçapava do Sul, quando quando colidiu contra a proteção da ponte e despencou de uma altura de 20 metros.

No carro encontravam-se 5 pessoas, destas 4 tiveram escoriações leves. Quirino ficou preso as ferragens do veículo, sendo retirado ainda com vida mas não resistiu aos ferimentos.

Todos os ocupantes do veículo foram atendidos pelo Samu de Cachoeira do Sul e encaminhados ao Hospital.