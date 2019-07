Homenagem em respeito à morte de Policial

Polícia Civil e Brigada Militar ligaram as sirenes das viaturas por um minuto em homenagem ao escrivão da Polícia Civil Edler Gomes dos Santos, 54 anos, que morreu em Montenegro durante uma ação policial que aconteceu em diversas cidades do Rio Grande do Sul. O ato foi por volta de 17h na Praça das Mercês.

O acontecido comoveu todo o Estado nesta terça-feira, e gerou várias homenagens de parte dos órgãos de segurança. Em Santa Maria, Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, agentes da Susepe e da Guarda Municipal se reuniram, no final da tarde, para prestar uma homenagem ao escrivão, usando cartazes com a palavra “luto”.