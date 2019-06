Homens atiraram pacote para o interior do presídio e são presos

Neste sábado, 29, no início da tarde, foram presos três indivíduos com as iniciais W. A. F., G. A. F. e K. M., por tentativa de lançamento de objetos para o pátio do Presídio Estadual de São Sepé.

De acordo com relato dos policiais, a Brigada Militar recebeu uma denúncia de que a ação aconteceria nesta tarde, quando seriam jogados objetos e drogas, para o interior do presídio. Após serem avisados, os policiais ficaram em estado de alerta e cuidando a movimentação pelas câmaras de monitoramento.

Não demorou muito e os três suspeitos foram avistados atirando dois pacotes na direção do pátio do presídio. Um dos pacotes não chegou a ultrapassar o muro caindo do lado de fora, já o outro, caiu no pátio e os detentos o levaram para as celas. Após fazerem os arremessos, os suspeitos saíram em disparada pela rua Pedro Krum em direção ao loteamento conhecido como “Loteamento do Dudu” no bairro Tatsch, onde um táxi já esperava por eles. A guarnição que estava se deslocando até o presídio para atender à ocorrência avistou o táxi na rua Osvaldo Aranha esquina com a rua Cícero Brenner fazendo a abordagem na esquina da rua Osvaldo Aranha com a rua Adail Moreira da Cunha, em frente à Câmara de Vereadores. Os indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos até o Hospital Santo Antônio para a confecção do Boletim de Atendimento e, após, levados à Delegacia de Polícia, onde depois do depoimento foram liberados, não sendo feito o flagrante. Os indivíduos possuem ficha criminal.

O pacote apreendido pelos policiais, continha 87,3 gr de uma substância semelhante a maconha, 1,79 gr de uma substância assemelhada ao crack, 1 celular Samsung, 3 fones de ouvido e 2 carregadores de celulares.

Fotos: Roberto John