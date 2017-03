Homicídio no bairro Pontes

Na noite de segunda-feira, 2, por volta das 21h20min, William Azambuja da Silva, conhecido como “Maradona”, foi assassinado no Pontilhão da Rua Teófilo Pitelkow. De acordo com relato de testemunha, um menor de idade com 12 anos emprestou uma arma calibre 32 ao suposto assassino que desferiu um tiro queima-roupa em William que faleceu no local.

Conforme relato da Brigada Militar a guarnição estava fazendo a ronda rotineira no bairro quando avistou o menor jogando algo no pátio de uma residência, ao fazerem a abordagem no menor, este começou a gritar que era menor de idade e queria sua mãe. Os maradores que estavam nas proximidades interviram e o menor acabou fugindo. Ao revistarem o pátio da residência foi localizada a arma utilizada no crime.

A Brigada Militar já tem o nome do suspeito do assassinato, cujas iniciais são L.A.

O local está isolado até a chegada da perícia.

Compareceram ao local a Brigada Militar, o SAMU e a Polícia Civil.