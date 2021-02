Hospital de Caridade está com leitos lotados e não receberá pacientes de fora

Para Thomé, cidade vive o pior momento

Foto: Anselmo Cunha (DSM)

Em três dias, hospital registrou 35 novas internações por Covid-19. Cirurgias eletivas serão remarcadas.

O Hospital de Caridade está a beira do colapso. A taxa de ocupação de leitos para casos de Covid-19 chegou a 100%. Além da lotação de leitos UTI Covid-19, o número de leitos clínicos também está no limite. Na quinta-feira, haviam dois, na sexta, estão preenchidos. Em entrevista coletiva, o diretor técnico do Caridade, Luís Gustavo Thomé, anunciou que o hospital deixará de atender pacientes de fora do município, com exceções de casos pontuais. As cirurgias eletivas (não urgentes) também serão remarcadas.

A decisão foi anunciada após uma reunião com representantes de hospitais que atendem a planos de saúde na cidade, realizada na manhã desta sexta-feira. Conforme, o hospital pediu ajuda. Participaram do encontro, ainda, a médica infectologista Jane Costa, diretora clínica e o provedor da instituição, Pio Trevisan, além de representantes da Unimed, Hospital da Brigada Militar e Hospital Geral do Exército.

Conforme Thomé, Santa Maria, e em especial o Hospital de Caridade, vivem o momento mais sério da pandemia. Nos últimos três dias, 35 novos pacientes com Covid foram internados na área Covid-19, o que lotou a unidade. As medidas foram tomadas para reverter o quadro, e evitar que algum paciente internado não tenha acesso a um leito de UTI, se necessário.

-Mesmo com todas as medidas que vinham sendo tomadas, parece que a gente está ficando meio que impotente frente a essa nova onda – desabafou, com a voz embargada.

O Hospital de Caridade é referência regional para internações de casos graves de Covid-19 para planos de saúde. Conforme Thomé, na semana passada, o percentual de pacientes internados que residem em outros municípios era de 64%. Os demais hospitais que participaram da reunião atendem em leitos clínicos e destinam pacientes que precisam de UTI para o Caridade.

De acordo com Thomé, os casos atendidos ultimamente são mais graves.

-Em horas, o paciente está bem e, no outro dia, há uma evolução muito grande do comprometimento pulmonar – explica.

Todos os 31 leitos de UTI destinados para tratamento de Covid estão ocupados. Outros 10 leitos da UTI neurológica também estão ocupados, e 19 dos 20 leitos da UTI Geral também atendem pacientes, o que inviabiliza remanejamentos internos. Esse volume de pacientes que chegam e temos que internar, são de pacientes que ficam muito tempo internados. Essa é nossa preocupação. Internamos 35 pacientes (incluídos leitos clínicos) nos últimos três dias. Esses pacientes vão ficar 10, 15 dias. Aí a gente começa a ver que o cálculo não funciona. Vamos ter que achar outras alternativas – desabafa o diretor técnico do Caridade.

HOSPITAL REGIONAL

Pela segunda vez em uma semana, o Hospital Regional chegou a 100% de lotação na UTI na quinta-feira. Na manhã de sexta, permanecia operando com a capacidade máxima.

No total de internações (somando Covid-19 e outras doenças) Santa Maria e o Estado registraram recordes. Na cidade, o número é maior do que em 31 de dezembro, quando tinha chegado ao número máximo, e no Estado supera 25 de dezembro, também superando o histórico desde o começo da pandemia.

Fonte: Diário de Santa Maria