Hospital de Formigueiro recebe nova subestação de energia

Foto: Pablo Milani

Para suprir a demanda de energia e, ao mesmo tempo, possibilitar a instalação de novos equipamentos, uma subestação de energia foi construída no Hospital Dr. Pedro Jorge Calil. A entrega ocorreu na quinta-feira, 16 de janeiro.

A execução da obra foi pela empresa Eletrolima, vencedora da licitação, custeada com recursos próprios do município, no valor de R$ 43.887,21.

Com a instalação de um transformador 112,5 kVA, o hospital agora recebe energia em média tensão (13.800V), beneficiando também as residências vizinhas, que sofriam constantemente com quedas de energia. Além da estrutura de média tensão, foi feito um painel de medição indireta em baixa tensão.

Fonte: AI Prefeitura Municipal