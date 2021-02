Hospital monta tenda para pacientes com síndromes respiratórias

Devido ao grande número de pacientes com síndromes respiratórias no Hospital Santo Antônio, a Secretaria de Saúde de São Sepé precisou montar uma tenda na manhã de sexta-feira, 19 de fevereiro, do lado de fora na instituição, para a triagem de pacientes.

Conforme informações da secretaria, aproximadamente 15 pessoas foram atendidas no decorrer do dia. A ação continuará na próxima semana, pela possibilidade de aumento de pessoas com o mesmo problema em São Sepé.