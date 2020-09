Hospital Santo Antônio divulga nota de agradecimento

Hospital Santo Antônio, em nota de agradecimento, presta constas e agradece aos cidadãos sepeenses e empresários da cidade e região, pela doação em dinheiro para ajudar na compra de um ventilador mecânico (respirador), o qual será usado no atendimento de pacientes vítimas do Coronavírus, além de melhorias nas dependências da instituição para o combate da pandemia e outras patologias.

A arrecadação da campanha foi um sucesso e finalizou no valor de R$ 89.090,00, sendo a maior parte para o respirador, no valor de R$ 53.976,00, o restante foi dividido em 8 (oito) camas hospitalares mecânicas com colchão, no valor de R$ 18.855,40, modernização da sala de Endoscopia Digestiva Alta/Colonoscopia e dos quartos para pacientes com Covid-19, no valor de R$ 13.258,60.